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Политика

МИД Венгрии: Украина начала «международную кампанию лжи»

16 февраля 2018, 22:57

Петер Сийярто призвал власти Украины прекратить реализацию закона об образовании.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Украина начала вести «международную кампанию лжи» против Венгрии и закарпатских венгров. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

«Украина, которая стремится к европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским союзом», — заявил Сийярто.

Сийярто призвал власти Украины прекратить реализацию закона об образовании и приступить к переговорам с венграми, которые проживают в Закарпатской области Украины.

«Закарпатские венгры не принимали участия в совещании с украинским Правительством в Киеве, где состоялись переговоры относительно закона об образовании в соответствии с требованием Венецианской комиссии, — заметил он.

Ранее сообщалось, что 25 сентября 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», согласно которому дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе только на украинском языке.


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