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Алина Гросу засветила обручальное кольцо

16 февраля 2018, 22:47 , Фото: соцсети

Алина Гросу засветила обручальное кольцо На фото Алина запечатлена в объятиях молодого человека, а на ее руке сверкает обручальное кольцо с огромным бриллиантом.

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Певица и актриса Алина Гросу обрадовала подписчиков новой интригующей фотографией в Instagram`e.

На фото Алина запечатлена в объятиях молодого человека, а на ее руке сверкает обручальное кольцо с огромным бриллиантом.

В одном из интервью в начале года Алина рассказала о больших планах на 2018 год: она собирается сняться в кино, презентовать новый альбом, но при этом утаила от поклонников значимое событие – скорую свадьбу.

Поклонники в комментариях гадают, кто же может быть избранником певицы, однако она сама новость никак не комментирует.

 

 

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu)


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