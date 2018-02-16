Алина Гросу засветила обручальное кольцо

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Певица и актриса Алина Гросу обрадовала подписчиков новой интригующей фотографией в Instagram`e.



На фото Алина запечатлена в объятиях молодого человека, а на ее руке сверкает обручальное кольцо с огромным бриллиантом.



В одном из интервью в начале года Алина рассказала о больших планах на 2018 год: она собирается сняться в кино, презентовать новый альбом, но при этом утаила от поклонников значимое событие – скорую свадьбу.



Поклонники в комментариях гадают, кто же может быть избранником певицы, однако она сама новость никак не комментирует.

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) Фев 16, 2018 в 5:14 PST