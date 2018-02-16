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Здоровье и среда

Черемшанскую районную больницу отремонтируют в 2018 году

16 февраля 2018, 22:07

Медицинское учреждение вошло в программу капитального ремонта, сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Черемшанскую центральную районную больницу отремонтируют в 2018 году. Медицинское учреждение вошло в программу капитального ремонта, сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании районного совета, посвященного итогам 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Глава республиканского Правительства отметил, что актуальным для Черемшана остается вопрос кадрового обеспечения учреждений здравоохранения.
«Руководству района совместно с Министерством здравоохранения РТ необходимо разработать комплекс мер по повышению эффективности деятельности медучреждений района, улучшению качества медицинского обслуживания населения», – подчеркнул Премьер-министр РТ.

В рейтинге показателей учреждений здравоохранения РТ Черемшанский район находится на 22-м месте из 45 возможных.


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