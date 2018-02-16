Костин рассказал о мотивах решения Галицкого продать долю в «Магните»

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Сергей Галицкий решил продать ВТБ большую часть активов основанной им компании «Магнит», потому что захотел «сконцентрироваться» на проблемах детского футбола. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу ВТБ Андрея Костина.

О мотиве своего поступка Костину рассказал сам Галицкий, пояснил глава ВТБ.

Переговоры банка ВТБ с Галицким о покупке большей части пакета акций ритейлера «Магнит» велись на протяжении полугода, сказал Костин.

К «практической, реальной фазе» переговоров стороны приступили в декабре прошлого года. Это «не так много для такого рода сделок, но все-таки достаточно большой срок», отметил глава ВТБ.

Ранее сообщалось, что основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1 процента акций компании.