Песошин назвал Черемшанский район РТ одним из худших по состоянию аграрного комплекса в 2017 году

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Премьер-министр РТ Алексей Песошин назвал Черемшанский район РТ одним из худших по состоянию аграрного комплекса по итогам 2017 года. В качестве критических направлений глава Кабинета министров РТ обозначил валовой надой молока, животноводство, земледелие и экономические показатели, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

«По всем направлениям – и по животноводству, и по земледелию, и по экономическим показателям ваш район находится на худших позициях», – констатировал Песошин.

«Черемшанский район в зоне критики в части сельского хозяйства находится уже многие годы. Вам необходимо предпринять более действенные меры по оздоровлению отрасли. Иначе вы рискуете потерять ее полностью. Точками роста сельского хозяйства в районе должны стать перспективные проекты», – сказал Песошин.