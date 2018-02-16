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Песошин назвал Черемшанский район РТ одним из худших по состоянию аграрного комплекса в 2017 году

16 февраля 2018, 21:55 , Фото: prav.tatarstan.ru

Песошин назвал Черемшанский район РТ одним из худших по состоянию аграрного комплекса в 2017 году Критическими направлениями района глава Кабмина РТ назвал валовый надой молока, животноводство, земледелие и экономические показатели.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Премьер-министр РТ Алексей Песошин назвал Черемшанский район РТ одним из худших по состоянию аграрного комплекса по итогам 2017 года. В качестве критических направлений глава Кабинета министров РТ обозначил валовой надой молока, животноводство, земледелие и экономические показатели, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

«По всем направлениям – и по животноводству, и по земледелию, и по экономическим показателям ваш район находится на худших позициях», – констатировал Песошин.

«Черемшанский район в зоне критики в части сельского хозяйства находится уже многие годы. Вам необходимо предпринять более действенные меры по оздоровлению отрасли. Иначе вы рискуете потерять ее полностью. Точками роста сельского хозяйства в районе должны стать перспективные проекты», – сказал  Песошин.


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