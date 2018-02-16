Лавров: США планируют обособить часть Сирии

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Соединенные Штаты Америки планируют обособить часть Сирии и создать там автономное образование с опорой на курдов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Понятно, что, наверное, у США есть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами. То же самое они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям», — сказал министр в интервью телеканалу «Евроньюс».

Американцы «cоздают там какие-то квази-местные органы власти», чтобы появилось новое автономное образование, отметил Лавров.