Родительское интернет-собрание посмотрело более 12 тыс. жителей РТ

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани состоялось четвертое по счету Республиканское родительское интернет-собрание. Предыдущее мероприятие, которое было посвящено воздействию Интернета на ребенка, в онлайн-режиме посмотрело более 12 тыс. родителей. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

Сегодняшнее собрание было посвящено теме «Стресс у ребенка: как распознать и чем помочь?»

«С каждым собранием расширяется родительская аудитория. Это говорит о том, что интерес родителей к вопросу воспитания детей, достаточно велик. Тема выбрана не случайно. Именно родители формируют повестку. К нам поступило множество вопросов по этой проблеме», – сказала замминистра, открывая мероприятие.

«Мы не всегда замечаем, что наши дети подвергаются такому недугу, как стресс. Безусловно, стрессовые ситуации возникают в школе, во взаимоотношениях с педагогами, со сверстниками. Но порой родители не задумываются, что тревожные ситуации создают они сами своему собственному ребенку, когда требуют от него результативности и успешности», – добавила Лариса Сулима.

Клинический психолог ДРКБ Лия Бодрова рассказала родителям, как распознать стресс у ребенка и дала несколько практических советов. Она также посоветовала проявлять любовь «на языке своего ребенка». «Некоторым деткам нужно говорить, что мы их любим, других нужно обнимать, для третьих важны наши поступки», – пояснила она.

Психолог также рекомендовала искренне общаться с ребенком и проявлять к нему внимание. «Нужна связь с ребенком, чтобы понять его. Ваше желание всегда найдет у него отклик», – отметила она.

«Основа психологической устойчивости ребенка – семья и ее ценности. Это – любовь, доброта, отношение к животным, окружающему миру, все то, что родители передают своим детям. Родители обучают детей, как реагировать на стресс, исходя из своей картины мира», – подчеркнула Лия Бодрова.