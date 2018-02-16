Российские бадминтонисты не смогли пробиться в полуфинал чемпионата Европы в Казани

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России по бадминтону не смогла пробиться в полуфинал командного чемпионата Европы в Казани: в первом раунде плей-офф россияне с минимальным счtтом уступили команде Франции.

Российская сборная проиграла все личные встречи этого матча — ни Владимир Мальков, ни Сергей Сирант, ни Шахзод Гуломзода не смогли ничего противопоставить своим соперникам. Два очка для команды заработали пары: Иванов/Зинченко переиграли Керсади/Майо, вторую победу одержали Созонов/Алимов. Таким образом, мужская сборная России выбыла из борьбы за медали домашнего чемпионата Европы.

Полуфинальные пары европейского первенства в Казани выглядят так: Дания — Германия и Франция — Англия.