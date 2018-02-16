Юные кинематографисты Казани устроили кинопоказ для воинов-афганцев

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в кинотеатре «Гранд Синема» состоялся показ документальных фильмов юных кинематографистов Татарстана. Кинособытие приурочено к годовщине вывода войск из Афганистана.

Главными гостями праздника в «Ривьере» стали воины-интернационалисты. Пообщаться с ними, показать свои творческие успехи пришли учащиеся казанских школ, в которых есть студии детской кинематографии. Руководитель студий, режиссер Максим Мальков рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», что на суд зрителей было представлено шесть работ. Гвоздем программы стал фильм «З\К» Руслана Валеева, который победил на XII Казанском международном фестивале мусульманского кино в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм».

«После показа нам сразу же поступило около 20 предложений показать программу в регионах Татарстана для других ребят и их родителей. И это не случайно: большинство работ наших воспитанников – уже дипломанты различных кинофестивалей, некоторые даже мирового уровня. Были сегодня и премьеры. Это игровые картины: фильм, снятый совместно с Суворовским училищем "Поколение героев" и работа по сценарию нашей коллеги из Санкт-Петербурга Елены Дубровской "Параллели"», – поделился впечатлениями Максим Мальков.

На показе были вручены памятные подарки и благодарности от Министерства культуры РТ самым талантливым ученикам – 10-летней Алене Кручининой, 13-летней Амалии Гариповой и выпускнику киностудии Булату Мавлекееву за победу в конкурсе на приз Всесоюзного института кинематографии.

