Александр Перепелкин: Хорошо, что есть возможность выпускать молодежь в плей-офф

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Александр Перепелкин подвел итог победного матча против «Сахалина» в четвертьфинале национального чемпионата и похвалил молодых игроков команды.

Казанское «Динамо» в первом матче серии обыграло «Сахалин» в трех партиях.

«Нам хотелось выиграть 3:0, и мы это сделали. Мы играли полным составом и минимально использовали замены, да и то с прицелом на будущее. Давно не играли сильнейшим составом, таким, какой нам хочется видеть в идеале. Есть некоторые моменты, кто первая связка, кто вторая, но по нападающим все, в общем-то, ясно. На Сахалин в ответной игре повезем основной состав. Дебют Горбуновой? Она выходила в составе первой команды в официальных матчах. Не могу сказать, чемпионат это был или Кубок. Хорошо, что есть возможность выпускать молодых девочек, дать им возможность почувствовать настоящую игру плей-офф. Может быть, она была не самая напряженная, но перед следующими матчами это поможет избежать "нервяка". Даже то, что Горбунова вышла на два розыгрыша, для нее очень важно. Она – полноценный участник матча и победитель сегодняшней встречи», – подчеркнул Перепелкин.