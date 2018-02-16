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Песошин упрекнул главу Черемшанского района в слабом вовлечении бизнеса в программы господдержки

16 февраля 2018, 21:33 , Фото: prav.tatarstan.ru

Песошин упрекнул главу Черемшанского района в слабом вовлечении бизнеса в программы господдержки По доле малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте Черемшанский район пока занимает лишь 24-е место.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). На заседании районного совета, посвященного итогам 2017 года, Премьер-министр РТ Алексей Песошин упрекнул главу Черемшанского района РТ Фердината Давлетшина в слабом привлечении предпринимателей к программам государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на портале Правительства РТ.

Рабочая поездка Премьер-министра РТ А.В.Песошина в Черемшанский муниципальный район

Глава Кабинета министров РТ подчеркнул, что за минувший год ни один представитель района не принял участия в программах. 

Рабочая поездка Премьер-министра РТ А.В.Песошина в Черемшанский муниципальный район

По доле малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте (ВТП) Черемшанский район пока занимает лишь 24-е место. Алексей Песошин также призвал руководство муниципалитета выполнить поручение Президента РТ Рустама Минниханова, усилив работу с предпринимателями.

«Со стороны района остается невыполненным поручение Президента республики по созданию промышленной площадки муниципального уровня, где можно было бы сформировать привлекательные условия для размещения производственных объектов для ведения бизнеса, — подчеркнул он. — Руководству района работу в данном направлении необходимо усилить».


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