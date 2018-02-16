Лавров выслушал мнение Климкина о роли ООН на Украине

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на полях Мюнхенской конференции по безопасности выслушал позицию о роли ООН на Украине. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Как отмечается на сайте МИД, встреча была краткой. На ней также обговаривались минские соглашения и внутриукраинское урегулирование.

Ранее на межправительственных переговорах Украина выступила с требованием реформировать Совет безопасности ООН.