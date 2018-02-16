Более двух тысяч школьников Челнов познакомились со студенческими трудовыми отрядами

(Набережные Челны, 16 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). С 5 по 16 февраля в преддверии дня Российских студенческих отрядов в 22 общеобразовательных школах Автограда прошла акция Приволжского федерального округа «РСО + РДШ – 2018». Всего акция охватила более 2 тысяч школьников.

Две крупнейшие молодежные общественные организации России — Российские студенческие отряды и Российское движение школьников объединились для совместной работы по профориентационной деятельности учащихся.

В течение двух недель бойцы Штаба студенческих трудовых отрядов Набережных Челнов посещали школы, рассказывая о движении РСО. Кроме этого, для школьников провели ролевую игру «Мой первый студенческий отряд», где ребята могли примерить на себя роли командира, комиссара, гитариста и многих других.

17 февраля признан официальным днем Российских студенческих отрядов указом Президента РФ Владимиром Путиным.

Завтра в Казани состоится третий республиканский форум студенческой трудящейся молодежи «Не словом, а делом!». Набережные Челны примут в нем участие в количестве более 70 человек – это студенты, представители штабов студотрядов образовательных организаций и городской штаб студенческих трудовых отрядов.

