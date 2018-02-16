Группа 5sta Family приедет на Масленицу в Казань

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Группа 5sta Family станет хедлайнером концерта, посвященного празднованию Масленицы в Казани. Об этом сообщает отдел СМИ администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

Шоу на озере Лебяжье будет организовано 18 февраля. На утро запланирована фольклорная программа, затем будет дан старт мероприятию. В обед здесь сожгут чучело Масленицы, после чего на сцену выйдет популярная группа.

Кроме концерта на Лебяжьем будут подготовлены интерактивные площадки, красочные фотозоны, пройдут конкурсы и спортивные состязания.