(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Колумбийский кокаин вместо средства для депиляции обнаружили сотрудники ФСБ на Урале, сообщает сайт Lenta.ru.

Посылка с дорогостоящим наркотиком пришла в эту пятницу в одно из отделений Почты России в Свердловской области. Кокаин был расфасован в коробки из-под крема для депиляции. Получать ценный груз пришли двое 22-летних парней. Их сразу задержали представители таможни и сотрудники ФСБ. В уральском таможенном управлении рассказали, что за посылкой внимательно следили с момента ее отправки из Колумбии.

В коробке был обнаружен один килограмм кокаина. На рынке стоимость «посылки» оценивается приблизительно в 15 миллионов долларов. Молодых людей арестовали. Если их вину докажут, то каждому будет грозить до 15 лет тюремного заключения.

Обвиняемые своей причастности к контрабанде не признали.