Казанские студенты создадут сервис на основе блокчейна для электроэнергетиков

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). В Казани открылся хакатон BlockchainEnergyHack. В следующие два дня студенты-участники технологического форума будут соревноваться в создании специализированного сервиса для электроэнергетической отрасли. Сервис будет работать на основе блокчейн-технологий.

На открытии соревнований перед студентами выступили специалисты в сфере электроэнергетики. Они рассказали участникам об изменениях, которые ждут отрасль в ближайшие годы.

Представитель компании «Современные технологии» Рустам Габитов рассказал о переходе на новый технологический уклад в энергетической отрасли. Он выделил несколько трендов в современной энергетике: децентрализацию, накопление электроэнергии и цифровизацию.

«Классическая модель энергетики, основанная на больших снабжающих компаниях, уходит в прошлое. Появляется большое количество небольших генераторов. Появляются системы цифровизации инфраструктуры, ведь сенсоры и датчики становятся более доступными», — уверен Габитов.

Он добавил, что, благодаря развитию технологий, становится возможным считать и замерять реальные показатели потребления электричества. Еще один тренд будущего, по мнению спикера, уход посредников энергообмена между производителем и потребителем электричества. Это приведет к увеличению числа местных генераторов электричества.

«Потребители хотят не просто получать электроэнергию. Они хотят, чтобы она была качественной, без перебоев. Это становится особенно критичным, когда у человека или компании много цифровых активов», — заключил Рустам Габитов.

С ним согласился руководитель практики энергетического консультирования Arup Сергей Роженко. Технологии, которые сегодня кажутся теорией, в ближайшие несколько лет станут реальностью, уверен эксперт. Он объяснил это на примере столицы РТ.

«Как выглядела энергосистема Казани 100 лет назад? Это были сани с дровами. Если бы тогда кто-то предложил сломать печи, а вместо них построить электростанцию в пригороде и гнать горячую воду по трубам, то вряд ли бы эту идею поняли. Но сегодня мы живем в другой реальности, и централизованное отопление является нормой», — заметил Рыженко.

Он подчеркнул, что такая же трансформация технологий произойдет и с электроэнергетикой. Изменений стоит ждать уже в ближайшее десятилетие, заключил эксперт.

Однако первые шаги энергетической революции видны уже сейчас, считает советник директора «Татэнергосбыта» Марат Минибаев. В Татарстане уже стартовал процесс децентрализации выработки электричества. И он будет только нарастать, уверен спикер.

«Изменения очень интенсивно происходят на практике. Я начинал свою работу в большой единой компании. В ней было все — генерация, передача и распределение электроэнергии. Сейчас этим занимаются три отдельные компании», — подчеркнул Минибаев.

В этом году цена электроэнергии с оптового рынка повысилась в среднем на 20 копеек – с 1,85 до 2,08 рубля. Это очень много, объясняет Марат Минибаев.

«Это означает, что розничная генерация становится все более экономически привлекательной», — объяснил электроэнергетик.

Он привел в пример проект в Елабуге, где уже в ближайшем будущем начнет работу станция на 25 МВт. Цена электричества там прогнозируется на уровне 1,90 — 1,95 рубля. Проект окупится в течение шести лет, отметил спикер.

«То есть у нас уже идет отчетливый переход. Мы все чаще слышим от потребителей просьбы проанализировать разные варианты собственной генерации», — заключил Минибаев.

После выступления экспертов участники хакатона начали работать над своими проектами. Команду, создавшую наилучший блокчейн-сервис для электроэнергетики, ждут серьезные призы. Тройка призеров получит денежные премии от 25 до 100 тыс. рублей.

Но деньги — не главный приз хакатона. Юные победители смогут получить работу от партнера соревнований Qiwi Blockchain Technology, отметили организаторы мероприятия.