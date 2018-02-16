Собчак подготовит новый иск об отмене регистрации Путина

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться в Президенты России, подготовит повторный иск, в котором снова потребует отменить регистрацию в качестве кандидата действующего Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.

Первая жалоба Собчак в Верховный суд РФ поступила в середине февраля. В ней она утверждала, что Путин не может претендовать на новый срок, так как уже неоднократно руководил страной, а также исполнял обязанности главы государства.

Сегодня иск был отклонен. По мнению Генпрокуратуры, телезвезда неправильно толковала право.