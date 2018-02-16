(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Жительницу Нижнекамска обманули на 115 тысяч рублей при покупке через Интернет, сообщает официальный сайт УМВД России по Нижнекамскому району.

Несколько месяцев назад 26-летняя девушка наткнулась в Интернете на сайт, продающий смартфоны. Ей приглянулся один из гаджетов, но тогда девушка решила отложить покупку.

Восьмого февраля 2018 года она все же решилась на покупку дорогостоящего телефона. Вместе с новым мобильником женщина решила приобрести еще один б/у телефон. Всего стоимость покупки составила чуть больше 115 тысяч рублей.

Списавшись в мессенджере с продавцом, они оговорили все условия оплаты и доставки. Помимо этого, покупательница проверила данные о магазине в Интернете. Никаких негативных отзывов или подозрительной информации она не нашла. В этот же день девушка отправила продавцу деньги. Через некоторое время с ней связался некий Михаил и подтвердил покупку. Продавец сообщил, что отправил товар транспортной компанией. После этого он больше не выходил на связь, а все номера телефонов были недоступны. Связавшись с транспортной компанией, девушка выяснила, что посылки на ее имя не поступало. Тогда она обратилась с дежурную часть Управления МВД России по Нижнекамскому району и рассказала свою историю.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».