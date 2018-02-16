В Набережных Челнах две женщины украли инвалидную коляску у ребенка

(Набережные Челны, 16 февраля, «Татар-информ»). Полиция Набережных Челнов задержала женщин, которые украли инвалидную коляску у ребенка, сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по городу Набережные Челны.

Происшествие случилось в одном из домов Нового города. Из-за нехватки места в квартире коляску оставляли на лестничной площадке.

Благодаря материалам с камер видеонаблюдения сотрудники отдела полиции № 1 «Автозаводский» опознали и задержали подозреваемых.

Как выяснилось, на чужую инвалидную коляску покусились две женщины. После задержания они признались, что решили похитить коляску спонтанно, во время застолья. Одна пожаловалась другой, что у нее есть родственник, который физически ограничен в передвижении. Другая вспомнила, что видела в подъезде одного из домов нужную каталку. Подруги приехали к этому подъезду на такси, загрузили коляску в машину и уехали.

Полицейские обнаружили похищенное кресло у них в квартире и изъяли его. После необходимых процессуальных действий она будет возвращена законным хозяевам.