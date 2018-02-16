(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Следственный комитет РТ примет граждан по вопросам невыплаты заработной платы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Защита трудовых отношений граждан всегда было одним из приоритетных направлений в работе Следственного комитета РФ.

20 февраля 2018 года с 9 до 12 часов во всех территориальных подразделениях следственного управления республики состоится прием по вопросам невыплаты заработной платы. Встречу с гражданами будут проводить руководители подразделений.

По всем поступившим обращениям будет организована объективная и всесторонняя проверка.

Запись на прием ведется по телефонам: 221-74-57; 221-74-14; 221-75-27.