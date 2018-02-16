Сказка «Последний богатырь» получит продолжение

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Компания Disney анонсировала новую часть сказки «Последний богатырь» — лидера проката в 2017 году, сообщает РИА «Новости».

Создатели фильма отметили, что на новую часть их вдохновил успех фильма «Последний богатырь», который просмотрели более 7,8 млн человек.



Над продолжением новой части работает творческая группа первого фильма под руководством Виталия Шляппо.

Фильм был снят по мотивам русских сказок совместно компанией Disney в России и киностудией Yellow, Black and White Дмитрия Дьяченко. Это третья по счету картина Disney на русском языке.



Ранее сообщалось, что «Последний богатырь» получил премию «Блокбастер» за самые большие кассовые сборы.