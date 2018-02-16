(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Дагестане начнут делать продукцию для машиностроителей Татарстана, сообщает ТАСС.

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и машиностроительный кластер Республики Татарстан подписали на форуме в Сочи соглашение о сотрудничестве.

«Мы хотим скооперироваться с этим кластером и какую-то часть продукции для машиностроения Татарстана производить в Махачкале, качественно и дешево. Мы будем работать в этом направлении, я надеюсь, с хорошим результатом», — цитирует агентство врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Башира Магомедова.