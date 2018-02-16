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Экономика и финансы

В Дагестане начнут делать продукцию для машиностроителей Татарстана

16 февраля 2018, 21:28

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и машиностроительный кластер Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Дагестане начнут делать продукцию для машиностроителей Татарстана, сообщает ТАСС.

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и машиностроительный кластер Республики Татарстан подписали на форуме в Сочи соглашение о сотрудничестве.

«Мы хотим скооперироваться с этим кластером и какую-то часть продукции для машиностроения Татарстана производить в Махачкале, качественно и дешево. Мы будем работать в этом направлении, я надеюсь, с хорошим результатом», — цитирует агентство врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Башира Магомедова.


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