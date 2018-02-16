В Татарстане стать общественными наблюдателями на выборах чаще стремятся девушки

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане стать общественными наблюдателями на выборах Президента России изъявляет желание молодежь в возрасте от 25 до 35 лет. Причем среди заявившихся больше девушек. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель Татарстанского регионального отделения корпуса «За чистые выборы», председатель исполкома Татарстанского отделения Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов.

В республике будет открыто 2817 избирательных участков, рассказал спикер. «Но у нас есть и закрытые избирательные участки – в исправительных учреждениях. Там мы, конечно, своих наблюдателей не выставляем, потому что это спецобъекты», – уточнил он.

Если сравнить 2012-й и 2018 годы, то можно увидеть тенденцию к тому, что принять участие в наблюдениях на выборах активнее стремятся девушки, заметил Гирфанов.

«Причем наблюдатели-девушки более тщательно относятся к этой работе. Они более рассудительны и придирчивы в мелочах, вплоть до запятых. То есть парни могут увидеть общий формат замечаний, а девушки – все по букве закона, до формалистики доходит», – констатировал он.

Поставлена цель – подготовить наблюдателей для всех избирательных участков в Татарстане, подчеркнул зампредседателя Общественной палаты РТ Кирилл Пономарев.

«Их чуть меньше 3 тыс. По законодательству, на избирательном участке может быть два наблюдателя, единственное – они не могут там находиться одновременно. Мы обратились в общественные советы всех муниципальных образований с рекомендацией создать аналогичные нашей рабочие группы по мониторингу за избирательными правами граждан. Попросили их объявить набор наблюдателей. Сколько всего мы подготовим наблюдателей, будет известно, наверное, непосредственно ко дню голосования», – заключил он.