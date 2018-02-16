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Общество

Лесоводы ответят на вопросы татарстанцев в рамках всероссийской акции

16 февраля 2018, 23:18

На приеме граждан можно будет узнать, как оформить лесной участок в аренду, где получить разрешение на заготовку древесины для строительства.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Лесоводы ответят на вопросы татарстанцев в рамках всероссийской акции «Лесники открывают двери», которая будет организована 19 февраля. Об этом сообщает Минлесхоз РТ.

На приеме граждан можно будет узнать, как оформить лесной участок в аренду, где получить разрешение на заготовку древесины для строительства, куда сообщить о нарушении законодательства.

Первый прием состоится в Заинском лесничестве. Здесь население проконсультирует начальник отдела государственного контроля и надзора Нияз Тазмеев. Свои вопросы Тазмееву смогут задать и школьники, которые определяются с выбором будущей профессии.

Акция завершится 30 марта.


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