Пресс-служба Госсовета уточнила информацию о возможных изменениях в Конституции РТ

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Госсовет Татарстана прокомментировал информацию, появившуюся в ряде СМИ, о приведении Конституции республики в соответствие с федеральным законодательством.

«В последнее время в ряде средств массовой информации появились сообщения о проводимой в Государственном Совете Татарстана работе по приведению Конституции республики в соответствие с федеральным законодательством. Изложенные в некоторых материалах факты требуют уточнения», – говорится в сообщении пресс-службы республиканского парламента.

Отмечается, что в Госсовете действительно ведется регулярный мониторинг и анализ законодательной базы Татарстана (в том числе и вопросов конституционного регулирования) на соответствие республиканских законов федеральным.

«Данная работа осуществляется в рамках парламентской Комиссии по мониторингу законодательства и правоприменительной практики, которая наделена соответствующими полномочиями. На этом этапе работы Комиссии по совершенствованию норм правового регулирования не требуется принятия каких-либо специальных законов», – подчеркивается в сообщении.

Неоднократно отмечалось, что прекращение действия Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и РТ не влияет на законность и юридическую силу Конституции Татарстана, на «сохранность основ конституционного строя республики и ее правового статуса как субъекта Российской Федерации», пояснили в Госсовете.

«Вся работа по совершенствованию правового поля Татарстана ведется парламентом в тесном контакте с правоприменителями и экспертным сообществом», – добавили в пресс-службе.