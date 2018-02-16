Егеря Татарстана начали спасать маралов от голодной смерти

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В лесах Татарстана егеря спасают алтайских маралов от голодной смерти. Из-за свирепствовавших несколько дней по республике снегопадов животные не могут добыть себе пищу. Об этом сообщает РБК.

В начале февраля в республике несколько дней шел сильный снег. Только за одни сутки в Казани выпало 120 процентов от месячной нормы осадков. Из-за снежных заносов дорожное движение было сильно затруднено, детям разрешили не ходить в детские сады и школы. От природной стихии пострадали не только люди, но и животные.

Маралам в лесах Татарстана пришлось труднее, чем в Сибири, откуда они завезены сюда для разведения. Дело в том, что маралы живут в основном на горных территориях, где снега не так много. Поэтому добывать еду в той местности животным легче.

Олени в Татарстане не голодают благодаря егерям, которые их подкармливают сеном и овсом. Животные жили в вольере до выпуска и привыкли к такой пище. Постепенно они будут перестраиваться и перейдут на пищу, которую будут добывать сами. Так было в других регионах, где происходил выпуск маралов, рассказал РБК начальник Управления Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.