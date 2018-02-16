Испанки последними пробились в полуфинал чемпионата Европы по бадминтону в Казани

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная Испании по бадминтону последней пробилась в полуфинал командного чемпионата Европы, который проходит в Казани. В первом раунде плей-офф испанки переиграли сборную Турции.

Поначалу казалось, что четвертьфинал не доставит испанским спортсменкам никаких проблем: Каролина Марин и Беатрис Корралес уверенно выиграли личные поединки и принесли своей команде два очка. Однако Озге Байрак и пара Бенгису Эрчетин/Назлыджан Инджи отыграли отставание и вернули турчанок в борьбу за полуфинал.

В итоге все решила парная встреча, в которой сошлись Марин/Корралес и Байрак/Неслихан Йигит. Испанки на классе взяли два гейма в определяющей встрече и застолбили за собой путевку в полуфинал.

За выход в решающий матч турнира сборная Испании сыграет с командой Германии, в параллельном полуфинале сойдутся россиянки и датчанки.