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Испанки последними пробились в полуфинал чемпионата Европы по бадминтону в Казани

16 февраля 2018, 17:40

Путевку во второй раунд плей-офф испанские бадминтонисты отвоевали у команды Турции.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная Испании по бадминтону последней пробилась в полуфинал командного чемпионата Европы, который проходит в Казани. В первом раунде плей-офф испанки переиграли сборную Турции.

Поначалу казалось, что четвертьфинал не доставит испанским спортсменкам никаких проблем: Каролина Марин и Беатрис Корралес уверенно выиграли личные поединки и принесли своей команде два очка. Однако Озге Байрак и пара Бенгису Эрчетин/Назлыджан Инджи отыграли отставание и вернули турчанок в борьбу за полуфинал.

В итоге все решила парная встреча, в которой сошлись Марин/Корралес и Байрак/Неслихан Йигит. Испанки на классе взяли два гейма в определяющей встрече и застолбили за собой путевку в полуфинал.

За выход в решающий матч турнира сборная Испании сыграет с командой Германии, в параллельном полуфинале сойдутся россиянки и датчанки.


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