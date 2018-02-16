В Казани инспектор ГИБДД перенес малышку на руках через дорогу

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Видео, на котором инспектор ГИБДД переносит малышку на руках через дорогу с оживленным движением, выложила в соцсеть казанская журналистка Лика Исаева.

Женщина с маленькой дочкой пыталась перейти дорогу. Малышка капризничала и не хотела идти до ближайшего пешеходного перехода. Тогда женщина решила обратиться к сотруднику Госавтоинспекции за помощью.

Инспектор без колебаний согласился помочь. Он взял девочку на руки и аккуратно перенес ее на другую сторону дороги. Мама малышки шла рядом.