Колонию строгого режима в Нижегородской области переделают для осужденных судей

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Колонию № 15 строгого режима, которая находится в поселке Пруды Краснобаковского района Нижегородской области, переделают для осужденных экс-силовиков и судей. Об этом сообщает портал NewsNN.

Всех, кто содержался в ИК-15, уже перевезли в другие тюрьмы. В настоящее время здесь размещают бывших силовиков.

Колония рассчитана на 317 мест. Осужденные имеют возможность заниматься деревообработкой, мебельным и швейным производством, изготавливать пластиковые окна, светильники, хлебные лотки, поддоны, а также ремонтировать легковые автомобили.