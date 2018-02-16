Президент Беларуси за коррупцию уволил двух министров

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Министр лесного хозяйства Республики Беларусь Михаил Амельянович и его коллега из Министерства спорта и туризма Александр Шамко уволены со своих постов. Формулировка – «за непринятие должных антикоррупционных мер».

«С первых президентских выборов я четко народу сказал, что коррупции в Беларуси быть не может», – приводит слова Президента Белоруссии Александра Лукашенко интернет-издание Sputnik.

Лукашенко напомнил, что еще в 2017 году предупредил всех членов Правительства, что если на подведомственных тем предприятиях будет выявлена коррупция, придется оставить портфель.

«От меня пощады не ждите, никто. Не потому, что я кровожадный, а потому, что коррупция гробит все», – заявил Президент Беларуси.

Причиной увольнения Шамко стал скандал в минском Дворце спорта, директор которого Сергей Пранович брал взятки с тех, кто хотел арендовать в спортучреждении площадь для торговли. «Дошло до того, что пришли монашки свечи продать, он к ним зацепился», – негодует Лукашенко.

А в белорусских лесхозах под видом бросовой продавали за границу высококачественную древесину. Большинство фигурантов дела свою вину уже признали, приводят местные издания информацию от КГБ РБ.