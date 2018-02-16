Стала известна причина смерти звезды «Дома-2»

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Звезда «Дома-2» Мария Политова скончалась от передозировки антидепрессантами, сообщает «СтарХит» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольги Врадий.

По данным источника, по факту смерти Политовой Следственным отделом по городу Щелково Московской области была проведена процессуальная проверка. В ходе нее были опрошены родственники и друзья погибшей. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Девушка пропала в декабре прошлого года. 30-летняя Мария ушла из своей квартиры в Москве, забрав с собой препараты от депрессии.

Гражданский супруг Политовой Артем Шануров рассказал, что его невеста страдает от биполярного расстройства психики и несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Он и объявил девушку в розыск, обратившись в поисково-спасательные службы и правоохранительные органы.

Тело было обнаружено спустя десять дней в Щелковском районе Московской области, на даче ее бабушки и дедушки. Труп обнаружили случайные прохожие. Они заметили фрагменты тела, торчащие из снега.