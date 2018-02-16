В «Кванториуме» Набережных Челнов открылась шахматная гостиная

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В детских технопарках «Кванториум» по всей России открылись 40 шахматных гостиных. Одна из них находится в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Открытие гостиных прошло в городах-участниках в виде мастер-классов, интерактивных лекций, интересных шахматных партий, сеансов одновременной игры со значимыми фигурами интеллектуального спорта. Отметим, что шахматные гостиные будут доступны для всех школьников, а не только для обучающихся детских технопарков «Кванториум». В перерывах между занятиями ребята будут учиться одной из самых популярных игр в мире.

Гостем торжества по поводу открытия шахматной гостиной в Набережных Челнах стал вице-президент Федерации шахмат Татарстана, мастер ФИДЕ Артем Нагимов. Спортсмен рассказал ребятам о том, какие качества и навыки развивают шахматы, кто сегодня в республике считается самым профессиональным игроком, какие возможности есть в данном направлении у местных школьников. Также Артем Нагимов вручил памятный приз юному сопернику, который сыграл с ним в шахматную партию.

В Татарстане с декабря 2015 года открыты и успешно работают три технопарка «Кванториум»: в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Их финансирование происходит из республиканского и федерального бюджета, а также с привлечением средств предприятий-соучредителей, инвесторов и внебюджетных источников.