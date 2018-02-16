Казань и Махачкалу свяжет прямой авиарейс

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Между Махачкалой и Казанью этой весной может быть запущено прямое авиасообщение. В настоящее время ведутся переговоры. Об этом сообщил ТАСС гендиректор аэропорта Махачкалы Арсен Пирмагомедов.

«В настоящее время между руководством аэропортов Махачкалы и Казани идут активные переговоры по поводу организации прямого авиасообщения между нашими городами. Планируется, что авиарейс, при положительном исходе переговоров, появится уже весной этого года в летнем расписании», – сказал собеседник агентства.

Глава Правительства Дагестана Артем Здунов на Российском инвестиционном форуме в Сочи подтвердил, что запросы на открытие этого авиарейса поступали задолго до подписания в начале февраля соглашения между Дагестаном и Татарстаном.

Аэропорт Махачкалы – единственный в Дагестане. В прошлом году в махачкалинском аэропорту было перевезено рекордное количество пассажиров – 1 млн 68 тыс., что на 23 процента больше показателя 2016 года.

Арсен Пирмагомедов подчеркнул, что в этом году аэропорт планирует нарастить пассажиропоток почти на 5 процентов за счет увеличения маршрутной сети.