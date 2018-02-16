(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Махачкале бродячие собаки загрызли ребенка, сообщает РИА «Новости».
Трагедия произошла накануне в пригороде Махачкалы. Четырехлетний мальчик, оставшись ненадолго без присмотра родителей, вышел из дома на улицу и пропал. Родители малыша пытались найти его сами. Через несколько часов тщетных поисков они обратились в полицию. Полицейские обнаружили тело мальчика в 800 метрах от дома. На нем были множественные рваные раны. Предположительно, на мальчика напала стая бродячих собак.
По факту случившегося Следственный комитет проводит детальную проверку: опрашивают родителей погибшего, устанавливают и допрашивают очевидцев происшествия.