В Татарстане росгвардейцы задержали пытавшегося убить табуреткой собутыльника мужчину

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане задержали пытавшегося убить собутыльника мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Росгвардии.

Накануне в Ютазинском районе РТ наряд отдела вневедомственной охраны задержал 55-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на убийство 66-летнего пенсионера.

ЧП произошло в одном из частных домов поселка Уруссу. Двое мужчин устроили застолье с распитием алкоголя. Через некоторое время между собутыльниками возник спор, перешедший в ссору. Подозреваемый стал избивать своего знакомого табуреткой. Он наносил сильные удары по голове потерпевшего. Бросив «орудие», преступник стал душить жертву.

Преступник был задержан и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и отвезли в больницу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Он находится под арестом.