Фестиваль тюркской молодежи соберет 70 представителей из России и зарубежья

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). С 18 по 24 февраля в молодежном центре «Волга» (поселок Боровое Матюшино) пройдет Фестиваль тюркской молодежи, сообщает молодежный центр «Идель».



Официальное открытие IV Фестиваля тюркской молодежи состоится 19 февраля в Государственном Совете РТ. Цель фестиваля – культурно-национальная консолидация тюркской молодежи, проживающей в различных регионах России. Его участниками станут 70 представителей из 17 регионов РФ и стран зарубежья.



В программе фестиваля запланированы презентации молодежных проектов и программ, встречи, круглые столы, экскурсии. В этом году на мероприятие съедутся не только руководители общественных организаций, но и молодые кинематографисты, будут организованы открытые показы работ участников в кинотеатре «Мир», встречи с киноведами и татарстанскими режиссерами. Участникам будут представлены достопримечательности Казани и ее театры.