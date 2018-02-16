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Культура

Фестиваль тюркской молодежи соберет 70 представителей из России и зарубежья

16 февраля 2018, 19:12

Официальное открытие мероприятия состоится 19 февраля в Государственном Совете РТ.
В Казани открылся III Фестиваль тюркской молодежи
III Фестиваль тюркской молодежи под Казанью соберет около 60 участников из России и зарубежья
Церемония открытия второго Фестиваля тюркской молодежи состоялась в Казани
В Казани пройдет II Фестиваль тюркской молодежи
I Фестиваль тюркской молодежи пройдет в Татарстане

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). С 18 по 24 февраля в молодежном центре «Волга» (поселок Боровое Матюшино) пройдет Фестиваль тюркской молодежи, сообщает молодежный центр «Идель».

Официальное открытие IV Фестиваля тюркской молодежи состоится 19 февраля в Государственном Совете РТ.  Цель фестиваля – культурно-национальная консолидация тюркской молодежи, проживающей в различных регионах России. Его участниками станут 70 представителей из 17 регионов РФ и стран зарубежья.

В программе фестиваля запланированы презентации молодежных проектов и программ, встречи, круглые столы, экскурсии. В этом году на мероприятие съедутся не только руководители общественных организаций, но и молодые кинематографисты, будут организованы открытые показы работ участников в кинотеатре «Мир», встречи с киноведами и татарстанскими режиссерами. Участникам будут представлены достопримечательности Казани и ее театры.

 


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