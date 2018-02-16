ВТБ финансирует инвестиционный проект ООО «Эпромет»

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Банк ВТБ и ООО «Эпромет» (входит в ГК «Полимер») подписали кредитные соглашения на общую сумму 1 млрд рублей на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.



Соглашения заключены в рамках программы льготного финансирования, реализуемой совместно с Министерством экономического развития, – «Программы 1706».



Инвестиции в размере 900 млн рублей будут направлены предприятием на модернизацию производства медной и алюминиевой катанки (используется в металлургической отрасли), а оборотный кредит в размере 100 млн рублей – на приобретение сырья, необходимого для производства катанки.



«Мы сотрудничаем с Группой компаний “Полимер“ с 2015 года, – прокомментировал событие Руслан Еременко, руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ. – С учетом новых соглашений общая сумма кредитных средств, предоставленных банком ВТБ этому партнеру, составила 3,9 млрд рублей, и мы уверены, что предприятие продолжит свое динамичное развитие, а мы будем рады и в дальнейшем этому содействовать».



«Благодаря сотрудничеству с банком ВТБ мы уже смогли запустить инвестиционный проект по модернизации оборудования на сельскохозяйственных предприятиях холдинга. Новые соглашения позволят нам реализовать инвестиционную программу в кабельном направлении холдинга», – рассказал Владимир Матыцын, учредитель ГК «Полимер».