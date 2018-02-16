За пять дней казанцы сдали 94 литра крови

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). С 12 по 16 февраля казанцы сдали 94 литра крови, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Став донорами, жители города поддержали донорскую акцию «Андрей», которая проходила в Республиканском центре крови. Акцию, чтобы поддержать всех онкобольных татарстанцев, запустила дочь Андрея Протаса, который болел раком и жил несколько месяцев благодаря донорской крови.

Донорами в эти дни стали сотрудники заводов «Элекон», «Стелла», консалтинговой группы компаний «Современные технологии» и многие другие жители столицы РТ.

По словам Аллы Протас, акция отдала дань памяти ее отцу и тем, кому донорская кровь помогла жить дольше и лучше, а также тем, кому она нужна прямо сейчас.