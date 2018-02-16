(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Авторы лучших социальных проектов из Татарстана получат гранты Президента РФ в четырех категориях. Проекты национального масштаба могут претендовать на сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщил сегодня в Казани директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на обучающем семинаре.

«На конкурсе будет представлено четыре категории грантов. Это государственная поддержка в размере до 500 тыс. рублей, в размере от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей, от 3 до 10 млн рублей и свыше 10 млн рублей. Самый крупный грант предполагает проекты национального масштаба. В прошлом году таких было единицы», – отметил спикер.

В этом году конкурс проводится по 12 направлениям. При этом появилось новое направление – «Поддержка молодых талантов в сфере культуры и искусства». Также рассматриваются проекты в сферах социального обслуживания, охраны здоровья, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, охраны окружающей среды, защиты животных и другие.

«В прошлом году на федеральный конкурс 54 региона представили более 16 тысяч проектов. 4 тысячи организаций участвовали в конкурсе впервые. 433 социальных проекта было представлено на конкурс из Татарстана, 89 из них поддержаны Президентом РФ», – сказал Илья Чукалин.

Обучающий семинар для представителей НКО Татарстана «Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта» прошел в Германо-Российском институте технологий КНИТУ-КАИ. Его провел директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. Представители некоммерческих организаций республики узнали правила участия в конкурсе, возможности реализации проектов в малых городах и селах, изучили распространенные ошибки на примерах заявок конкурсов 2017 года, получили рекомендации по реализации проектов победителей.