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Экономика и финансы

Средняя максимальная ставка по депозитам упала ниже семи процентов

16 февраля 2018, 19:50

Для мониторинга ставок использовались данные десяти российских банков.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Средняя максимальная ставка десяти российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду февраля составила 6,964 процента, в очередной раз обновив исторический минимум. Об этом сообщается на портале banki.ru со ссылкой на данные Банка России.

Предыдущее минимальное за всю историю наблюдений регулятора (с середины 2009 года) значение ставки было зафиксировано по итогам третьей декады января 2018 года — 7,075 процента. Таким образом, по сравнению с предыдущим отчетным десятидневным периодом максимальная ставка по вкладам снизилась на 0,111 процентного пункта.


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