ЦБ РФ запретит банкам использовать уличные табло с курсами валют

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Банк России намерен запретить банкам использовать уличные табло с курсами валют, сообщает ТАСС со ссылкой на проект указания Центробанка, который вносит изменения в инструкцию ЦБ России от 16 сентября 2010 г. № 136-И.

Кроме того, проект указания регулятора предусматривает упрощение процедуры установления или изменения курсов иностранных валют к рублю.

Так, в связи с просьбами банков ЦБ РФ предоставит кредитным учреждениям право устанавливать и изменять обменные курсы валют к рублю в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений уполномоченного банка об установлении или изменении таких курсов.