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Экономика и финансы

ЦБ РФ запретит банкам использовать уличные табло с курсами валют

16 февраля 2018, 18:06

Проект указания Банка России предусматривает упрощение процедуры установления или изменения курсов иностранных валют к рублю.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Банк России намерен запретить банкам использовать уличные табло с курсами валют, сообщает ТАСС со ссылкой на проект указания Центробанка, который вносит изменения в инструкцию ЦБ России от 16 сентября 2010 г. № 136-И.

Кроме того, проект указания регулятора предусматривает упрощение процедуры установления или изменения курсов иностранных валют к рублю.

Так, в связи с просьбами банков ЦБ РФ предоставит кредитным учреждениям право устанавливать и изменять обменные курсы валют к рублю в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений уполномоченного банка об установлении или изменении таких курсов.


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