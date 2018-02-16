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Казань примет международный теннисный турнир на Кубок Ельцина

16 февраля 2018, 18:50

Юношеский турнир пройдет с 18 по 25 февраля и соберет на казанском корте спортсменов из более чем 20 стран мира.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Казань вновь станет хозяйкой международного теннисного турнира «Кубок Ельцина-2018». Юношеский турнир пройдет с 18 по 25 февраля и соберет на казанском корте спортсменов из более чем 20 стран мира, сообщает Федерация тенниса РТ.

Квалификационные игры пройдут 18 и 19 февраля, затем начнутся матчи основного турнира. Финалы парного разряда намечены на 24 февраля, а завершающие игры одиночек и церемония награждения пройдут 25 февраля.

Соревнования на Кубок Ельцина пройдут в Казани уже в восьмой раз. По традиции, на финалы и церемонию награждения турнира приезжает супруга первого Президента России Наина Иосифовна Ельцина.


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