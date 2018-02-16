Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали продвижение украинских силовиков в Донбассе

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Украинские силовики продвинулись в западном районе Луганской области. Об этом заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщают «Известия».

Наблюдатели ОБСЕ установили факты, которые позволяют сделать выводы о том, что подразделения вооруженных сил Украины продвинулись вперед в районе села Новоалександровка на западе Луганской области, сообщил Хуг.

На прошлой неделе наблюдателями были зафиксированы 15 единиц вооружения, которые были размещены с нарушением согласованных линий разведения техники, отметил он.