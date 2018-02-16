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Политика

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали продвижение украинских силовиков в Донбассе

16 февраля 2018, 17:00

Были обнаружены 15 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий разведения техники.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Украинские силовики продвинулись в западном районе Луганской области. Об этом заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщают «Известия».

Наблюдатели ОБСЕ установили факты, которые позволяют сделать выводы о том, что подразделения вооруженных сил Украины продвинулись вперед в районе села Новоалександровка на западе Луганской области, сообщил Хуг. 

На прошлой неделе наблюдателями были зафиксированы 15 единиц вооружения, которые были размещены с нарушением согласованных линий разведения техники, отметил он.


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