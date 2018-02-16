(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Курс биткоина достиг психологически важной отметки в 10 тысяч долларов, сообщает RT.

Так, самая популярная цифровая валюта выросла почти на 70 процентов относительно своей недавней просадки — еще 6 февраля его цена опускалась до 5,9 тыс. долларов.

Биткоину свойственна высокая волатильность, поэтому тут, скорее, можно говорить об осторожном восстановлении, прокомментировал RT советник президента Европейской юридической службы по цифровым рынкам Владимир Анников.

«Большое количество участников торгов старается зафиксировать доход, чтобы немного „успокоиться“ после нервного периода начала года, что немного сдерживает темпы роста криптовалюты», — отметил эксперт.