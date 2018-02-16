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Здоровье и среда

Почти 49 тысяч человек в 2017 году получили помощь в МКДЦ

16 февраля 2018, 17:44

Пятая часть пациентов больницы – жители других регионов России.

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Около 49 тысяч человек получили помощь в Межрегиональном клинико-диагностическом центре за прошлый год, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Посетили различных врачей 60 тыс. 366 человек, причем 12 тыс. 582 пациента получили лечение в стационаре.

В основном пациентами МКДЦ в 2017 году стали казанцы – 42 процента пациентов, еще 36 процентов – жители других городов и районов республики. Остальные 22 процента больных приехали в казанский центр из других регионов России.


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