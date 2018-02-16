Средневековые «Масленичные ристания» пройдут во дворе Нацмузея РТ

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Во внутреннем дворе Национального музея РТ 18 февраля пройдут «Масленичные ристания» – соревнования реконструкторов по историческому средневековому бою, сообщает пресс-служба музея.
В боях примут участие подготовленные бойцы из реконструкторских клубов Татарстана, Марий Эл и Чувашии. Воины в средневековых доспехах продемонстрируют свою доблесть и воинские навыки в жарких схватках. Посетитель музея сможет встретить багатура Золотой Орды, древнерусского витязя или западноевропейского рыцаря.
Участники студии сценического фехтования «Демисеркль» покажут технику владения кинжалом «португальской школы» в рамках программы артистического фехтования «Фехтовальные истории».
Также в рамках Масленицы состоится штурм снежной крепости, к которому будут допущены дети от семи лет.