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Культура

Средневековые «Масленичные ристания» пройдут во дворе Нацмузея РТ

16 февраля 2018, 17:32

В боях примут участие подготовленные бойцы из реконструкторских клубов Татарстана, Марий Эл и Чувашии.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Во внутреннем дворе Национального музея РТ 18 февраля пройдут «Масленичные ристания» – соревнования реконструкторов по историческому средневековому бою, сообщает пресс-служба музея.

В боях примут участие подготовленные бойцы из реконструкторских клубов Татарстана, Марий Эл и Чувашии. Воины в средневековых доспехах продемонстрируют свою доблесть и воинские навыки в жарких схватках. Посетитель музея сможет встретить багатура Золотой Орды, древнерусского витязя или западноевропейского рыцаря.

Участники студии сценического фехтования «Демисеркль» покажут технику владения кинжалом «португальской школы» в рамках программы артистического фехтования «Фехтовальные истории».

Также в рамках Масленицы состоится штурм снежной крепости, к которому будут допущены дети от семи лет. 


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