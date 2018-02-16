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Медведев заявил о реструктуризации задолженностей 73 регионов России

16 февраля 2018, 16:52

Во встрече Премьера РФ с главами регионов в Сочи принял участие Рустам Минниханов.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал существенной долговую нагрузку на региональные бюджеты. В минувшем году федеральный центр реструктуризировал задолженность по предоставленным за последние три года кредитам для 73 регионов страны, добавил он.

«Сейчас доходы наших консолидированных бюджетов, бюджетов регионов растут. Число профицитных бюджетов увеличилось, дефицитных – снизилось», – отметил Медведев, выступая перед главами субъектов Федерации. Во встрече принял участие и Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Отсрочка по возврату занятых у государства денег продлена на срок от семи до 12 лет, сообщил Премьер-министр России. «В результате только на этот год эффект от реструктуризации составит около 240 млрд рублей. Для регионов это серьезный финансовый ресурс», – подчеркнул он.

Не обошли вниманием и регионы, демонстрирующие экономический рост. Для них предусмотрены гранты на общую сумму в 20 млрд рублей.

«С этого года региональным бюджетам будет возвращаться прирост налога на прибыль организаций. Для этого в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено почти 37 млрд рублей», – анонсировал глава Правительства РФ.

«Во время таких встреч у руководителей регионов есть возможность обменяться информацией непосредственно с руководством Правительства, задать вопросы, которые вас волнуют, членам Правительства, акцентировать внимание на каких-то новых моментах в развитии межбюджетного сотрудничества, межбюджетных отношений и вообще по самому широкому кругу вопросов», – подчеркнул Медведев.

Экономическую ситуацию в целом по стране озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов. Наиболее злободневные вопросы задали главы регионов. Президент Татарстана Рустам Минниханов получил от Дмитрия Медведева обещание прояснить ситуацию, сложившуюся с закупочными ценами на молочном рынке.
 


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