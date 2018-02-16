Россиянки сыграют с датчанками в полуфинале чемпионата Европы по бадминтону в Казани

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России по бадминтону пробилась в полуфинал командного чемпионата Европы в Казани – в первом раунде плей-офф россиянки со счетом 3:1 обыграли сборную Болгарии.
Успех российской команде в четвертьфинале принесли личные встречи: сначала Евгения Косецкая и Наталья Перминова в трех геймах обыграли Линду Зетчири и Марию Митсову соответственно.
Поведя в матче 2:0, россиянки могли «всухую» обыграть соперниц, но пара Анастасии Червяковой и Ольги Морозовой не смогла одолеть сестёер Габриэлу и Стефани Стоевых. Решающее очко сборная России добыла также в личном поединке: Анастасия Пустинская переиграла Марию Дельчеву и принесла своей команде путевку в полуфинал. Там хозяев площадки уже поджидают опытная сборная Дании: датские девушки являются действующими чемпионками Европы. В параллельном полуфинале сыграют сборная Германии и победитель пары Турция – Испания.