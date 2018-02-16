В первом экологическом классе Татарстана прошел урок геологии

(Казань 16 февраля, «Татар-информ»). В первом в Татарстане экологическом классе прошел урок геологии. Познавательное занятие для первоклассников Казани провели специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ и сотрудниками Музея естественной истории Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ученики первого в республике экологического класса изучили значение горных пород в жизни человека. Мероприятие началось со знакомства с важным для эколога прибором – микроскопом. Школьники изучили само устройство, его функции, а потом рассмотрели под микроскопом полезные ископаемые. Наиболее детально юные знатоки природы изучили осадочные горные породы, а затем изготовили из них аппликацию.

Как отметила специалист Минэкологии РТ Елена Гильмизянова, знакомство с новыми фактами и предметами у первоклассников всегда вызывает огромный интерес, именно поэтому для них часто проводятся практические уроки. Эколог считает, что знания об охране окружающей природы пригодятся ребятам в жизни.

Первый экологический класс открылся в Казани в прошлом году в казанской гимназии № 3. Открытие профильного класса стало для гимназии продолжением уже существующих традиций. В сентябре 1990 года на базе образовательного учреждения был создан экологический лицей, а в 1999-м оно получило статус гимназии с экологическим направлением.

