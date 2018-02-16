В Казани откроется мусульманская школа для девочек

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Казани откроется первая мусульманская школа для девочек. Об этом сегодня ИА «Татар-информ» сообщил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«В целях привлечения внимания к сохранению татарского языка, духовно-нравственного воспитания молодежи планируем открыть такую школу. Это будет школа "Музаффария"», – сказал корреспонденту ИА «Татар-информ» председатель ДУМ РТ.

Располагаться она будет в здании, где раньше находилось медресе «Музаффария». По словам муфтия, в здании требуется ремонт.

Камиль хазрат рассказал о том, что обучение в школе будет вестись на татарском языке, факультативно будут преподаваться и религиозные уроки. Планируется, что мусульманская школа для девочек откроется к началу учебного года – к 1 сентября 2018 года. До этого нужно завершить ремонтные работы и рассмотреть все юридические вопросы, подчеркнул Камиль Самигуллин.

Муфтий пока затруднился ответить, сколько человек будет набрано в первый год после открытия учебного заведения.

